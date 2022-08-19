قصي خولي ينعى بسام لطفي: أول فنان أدخل منزله المحب

نعى الفنان السوري قصى خولي، الفنان الراحل بسام لطفي، الذي غادر عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض.

نشر قصي، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» تدوينة، قال فيها: «رحل عنا اليوم الفنان والأستاذ القدير بسام لطفي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسكنك الله فسيح جناته، للأستاذ بسام في ذاكرتي صور ومواقف وذكريات كثيرة».

قصي خولي: أول فنان أدخل بيته

وأضاف: «كان أول فنان أدخل منزله المحب، وأجلس على طاولته الكريمة وأتناول معه الطعام، وأشاهد النص التليفزيوني بين يديه، وأستمع إلى المشهد قبل تصويره والحقيقة لم أكن الوحيد الذي حظي بهذه التجربة، كنا دفعة المعهد العالي للفنون المسرحية لسنة 1995-1999».

قصي: أستاذ بسام سنفتقدك

وتابع: «كان الأخ والصديق الفنان إياس أبو غزالة نجله أحد أفراد هذه الدفعة، ومن خلاله تم التعرف على هذه العائلة الكريمة، والتي أصبحت بعد فترة وجيزة عائلة الكثير من الزملاء من صبايا وشباب لطالما اجتمعنا في مناسبات مختلفة تحت سقف هذا البيت المحب تناقشنا وضحكنا وسمعنا واستفدنا منه ومن تجربته وقصصه حتى أصبح هذا المنزل بيت الجميع، أستاذ بسام رحمة الله عليك سنفتقدك».

واختتم قصي خولي حديثه: «عزائي لكل أفراد أسرتك الكريمة، الخالة أم فراس، وفراس ولما، وإياس.. الله يصبركم».

يشار إلى أنّ بسام لطفي، وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا في أحد المستشفيات.