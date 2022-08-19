الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنان السوري بسام لطفي

أثار خبر وفاة الفنان السوري بسام لطفي، اليوم عن عمر يناهز الـ 82 عاما، حالة من الحزن في الوسط الفني السوري، خاصة أن رحيله جاء بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، الأربعاء الماضي، وعبر عدد كبير من الفنانين عن حزنهم لرحيل الفنان القدير الذي أثرى الدراما السورية والعربية بعدد من الأعمال الهامة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، في بيانها وفاة الفنان السوري بسام لطفي، والذي وصفته بـ«أحد مؤسسي الدراما السورية»، وكشفت عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل في تمام الساعة الـ11:30 من صباح الغد من مستشفى الأسد الجامعي، على أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد «لالا باشا»، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة «الدحداح».

العزاء في وفاة الفنان السوري بسام لطفي يومي السبت والأحد في دمشق

ويقام العزاء في وفاة الفنان السوري بسام لطفي يومي السبت والأحد، من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء، في قاعة «دار السعادة» بمنطقة «المزة» في العاصمة السورية دمشق، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لنقابة الفنانين في سوريا.

الوسط الفني عن وفاة الفنان السوري بسام لطفي: خسارة كبيرة

ونعى عدد كبير من الفنانين، النجم الراحل من بينهم الممثل مصطفى الخاني، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «العم الغالي والأستاذ الكبير بسام لطفي ألف رحمة لروحك الطيبة، خسارتنا كبيرة اليوم برحيل أحد أوائل مؤسسي التليفزيون السوري والمسرح القومي ومؤسسة السينما والإذاعة ونقابة الفنانيين (رقم بطاقته 1)»، متابعا: «الله يرحمك يارب كنت أبا وأستاذا لنا جميعا، ستبقى حياً في قلوبنا وخالداً في ذاكرة الأجيال».

ونعت الفنانة شكران مرتجى الفنان الراحل في تدوينة، قائلة: «الفنان الكبير الأستاذ بسام لطفي رحمة الله عليك، عزاؤنا لعائلته ولمحبيه قامة فنية أخرى تغادرنا»، بينما غرد الإعلامي مصطفى الأغا، عبر حسابه على «تويتر»، «فنان قدير آخر يترجل.. رحم الله الأخ والصديق بسام لطفي».

من هو الفنان السوري بسام لطفي؟

يعتبر الفنان بسام لطفي من مواليد عام 1940، في مدينة طولكرم الفلسطينية، ودخل الوسط الفني في عام 1957، وقدم مجوعة كبيرة من الأعمال الدرامية، وهو من مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا.