اليوم.. انطلاق مسلسل الوسم لـ قصي خولي على منصة «شاهد»

عُرِضت، اليوم الخميس، أولى حلقات مسلسل الوسم للفنان قصي خولي عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، وتدور أحداث العمل حول ما يحدث في المجتمعات العربية من صعوبات سياسية واقتصادية واجتماعية، أجبرت بعض المواطنين للبحث عن حلول بديلة، أو ترك أوطانهم.

«شاهد» تطلق مسلسل الوسم

أطلقت «شاهد» المسلسل من خلال حفل أقامته في بيروت، منذ يومين، بحضور أبطال العمل، لعرض الحلقة الأولى بشكل حصري قبل عرضها على المنصة، فضلا عن حضور عدد من الفنانين لدعم أصدقائهم.

ويضم المسلسل، عددا كبيرا من الفنانين العرب، إذ يشارك بجانب قصى خولي كل من: جوان خضر، كفاح الخوص، إسماعيل تمر، ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، محمد مهران، عبد الرحمن قويدر، رشا بلال، آدم سيرجي، لبنى ونس، وغيرهم من الفنانين، والعمل فكرة وإشراف قصي خولي، سيناريو وحوار بسيم الريس، ومن إخراج سيف الدين السبيعي.

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قصي خولي يكشف كواليس كتابة المسلسل

تحدث الفنان قصي خولي خلال حفل إطلاق مسلسل الوسم عن تجربته في الكتابة، موضحا أنه استغرق نحو 6 سنوات لكتابة هذا العمل الدرامي، لذلك تخوفت الكثير من شركات الإنتاج من تنفيذه لاحتوائه على مشاهد صعبة التنفيذ إخراجيا وإنتاجيا.

أما عن الأحداث الرئيسية التي يدور حولها المسلسل، قال «خولي» إن العمل يجسد بشكل أساسي الأحداث والظروف السياسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان في الوطن العربي وتأثيرها عليه بشكل سلبي، ما يجبر البعض على محاولة إيجاد حل بديل، ومن هذا الحلول الانتقال للعيش في أماكن أخرى.