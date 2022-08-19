الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2022.. اكتمال بعض الكليات بحورس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2022، موضحة أن الحد الأدنى موحد مع بعض الجامعات الأهلية، مؤكدة أنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد الجديد بالتنسيق مع مختلف الجامعات مع ضرورة الاهتمام بالقوافل الطبية والتعليمية في كل منطقة مجاورة للجامعة تفعيلاً لدورها المجتمعي.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2022

ترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2022، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان سابق لها:

- كلية الطب البشري 82%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية الحاسبات 62%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.

وفي سياق متصل، قال الدكتور السعيد محمد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس، إن الجامعة فتحت باب القبول أمام طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، موضحاً أنه توجد عدد من الكليات التي اكتملت تماماً في أعدادها وهي كليات الطب وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة.

وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن الجامعة شهدت إقبالاً كبيراً، خاصة مع إعلان وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة، مؤكداً أن كليات الهندسة وإدارة الأعمال يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة حتى الآن.

وأوضح الدكتور السعيد عبدالهادي، أن كلية الطب تقبل 400 طالب وكلية العلاج الطبيعي 400 طالب وكلية الصيدلة والأسنان 300 طالب وكلية الهندسة 500 طالب، مؤكداً أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلاج مناهج علمية متطورة ومعامل بها أحدث الأجهزة لتأهيل الطالب لسوق العمل المحلية والدولية.