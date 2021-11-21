مصادر: مقترح بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة للتقدم في الفصل الثاني

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري، غدا الساعة الـ10 صباحا، بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي الخاص.

مناقشة مقترح بتخفيض الحد الأدنى للقبول

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة غدا، أبرزها مقترح بتخفيض الحد الأدنى للقبول والتقدم لكليات الجامعات الخاصة، بنسبة تتراوح من 2% إلى 4%، وربما تزيد في بعض التخصصات، عما تم إعلانه آخر مرة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لبعض التخصصات عن غيرها، وذلك لإتاحة الفرصة للتقدم والالتحاق بالجامعات الخاصة بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، مع منافشة عدد من الموضوعات أيضا المتعلقة بخطة تطعيمات الجامعات، بالنسبة للطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك مدى جاهزية الجامعات لامتحانات الميدتيرم وكذلك انتخابات الاتحادات الطلابية.

الهندسة والصيدلة الأكثر حظا في تخفيض الحد الأدنى للقبول

وتابعت المصادر، بأن الكليات الأكثر حظا في تخفيض الحد الأدنى للقبول بها، هي كليات قطاع كليات الصيدلة والهندسة والطب البيطري، نظرا لانخفاض أعداد المقبولين بها من المتقدمين في بداية العام الدراسي الجاري.

وتابعت المصادر، بأنه من المقرر أن يتم مناقشة استعدادات الجامعات لأي سيناريوهات في ظل أزمة كورونا، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول والعام الدراسي الجاري.