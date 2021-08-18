«الأعلى للجامعات» يناقش تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية اجتماعه الدوري، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات 2021، في ظل الأزمة الموجودة و المتعلقة بأزمة كورونا فيروس كوفيد 19، وبالتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات 2021، وكذلك استعدادات الجامعات لفتح مواقع التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة، وذلك للبدء في أعمال التنسيق 2021.

«الأعلى للجامعات» يناقش تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد السبت المقبل

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إنَّه من المتوقع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بأعمال التنسيق 2021، أبرزها:

* مناقشة استعادات الجامعات النهائية لتنسيق القبول بالكليات المختلفة 2021.

* مناقشة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية.

* مناقشة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتنسيق.

* مناقشة موقف تنسق طلاب التنسيق، من حيث تنسيق القبول بالجامعات.

* متابعة قرارت اللجنة العليا للتنسيق بشأن مواقف المراحل الأخرى للتنسيق وكذلك متابعة استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجامعي 2021.

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني، وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة التنسيق، خاصة في المعامل المخصصة لتسجيل رغبات تنسيق المراحل 2021، لافتًا إلى أنَّه جرى تجهيز نحو 200 جهاز حاسب آلي بالكليات التي تمّ تخصصيها لأعمال تنسيق الكليات 2021، إضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة لأعمال التنسيق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدّ اختبارات القدرات 2021، وحتى الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم.