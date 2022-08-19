التحقيق مع عاطلين حاولا سرقة دراجة نارية من «سباك» بالإكراه في أوسيم

تجري جهات التحقيق في الجيزة تحقيقات موسعة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بإصابة شخص بعيار ناري «خرطوش» حال محاولته منعهم من سرقة دراجة نارية تخص نجل شقيقته في أوسيم.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث

وطلبت جهات التحقيق تحريات رجال المباحث حول الواقعة، واستدعت عدداً من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث للاستماع لأقوالهم بشأن الواقعة للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

البلاغ

بدأت الواقعة، بتلقي مركز شرطة أوسيم بلاغاً من الأهالي يفيد التحفظ على شخصين لشروعهما في سرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه، وإصابة آخر بعيار ناري خرطوش حال محاولته التصدي لهما، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق الواقعة.

المجني عليه استغاث بخاله

وكشفت التحريات أن المجني عليه «سباك»، واستغاث بخاله أثناء مروره صدفة بالقرب منه لضبط 2 من المتهمين قاموا باستيقافه حال سيره بأحد الشوارع الكائنة بدائرة المركز قاصدين سرقة دراجته النارية بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلا أن أحد العاطلين أطلق عيارًا ناريًّا أصابه في قدمه اليسرى، وتمكّن الأهالي من مطاردتهما وضبطهما، وتسليمهما لرجال المباحث.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة، بتفاصيل الحادث والتي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.