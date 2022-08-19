إصابة 14 شخصًا في حوادث متفرقة بجنوب سيناء.. بينها جمل يرتطم بسيارة وحريق محل

أصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة إثر وقوع حوادث سير متفرقة على طرق محافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغات منفصلة تفيد بوقوع حوادث سير متفرقة على طرق المحافظة أسفرت عن وقوع إصابات.

تفاصيل تصادم سيارتين

البلاغ الأول أفاد بتصادم سيارتين ربع نقل رقم (6478 ط ا ي) والسيارة رقم (5271 ن ل ي) أمام أبو رزق مدينة رأس سدر أسفر الحادث عن إصابة كل من:

１- عيد سليم مصبح سليم، 38 سنة، محافظة شمال سيناء، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

２- محمد مزيون محمد، 26 سنة، محافظة المنيا، كدمة بالرأس.

وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس سدر لتلقي العلاج.

البلاغ الثاني يفيد بنشوب حريق محدود بمحل شهد فون بجوار مدرسة الأهرام، أسفر عن إصابة كل من:

１- عبد الحميد أحمد عبد الحميد، 38 سنة، طور سيناء، حرق سطحي من الدرجة الأولى بالقدم اليمني.

２- السيد محمد ثابت، 40 سنة، طور سيناء، حرق بالقدم اليمنى والذراع الأيمن من الدرجة الأولى.

وجرى نقلهما إلى المركز الطبي بالزهراء بطور سيناء.

جمل يرتطم بسيارة على الطريق الدولي الجديد

البلاغ الثالث يفيد بتصادم سيارة ربع نقل بجمل على الطريق الدولي الجديد أمام وادي الأبيض، ما بين كارت الطور وكارت المفارق، أسفر عن إصابة:

１- مي عبد الناصر راغب، 26 سنة، محافظة الدقهلية، سحجات بالوجه.

２- عبد الرحمن محمد احمد، 37 سنة، محافظة الدقهلية، بدون إصابات ظاهرية.

３- ملك عبد الرحمن محمد عام واحد، بدون إصابات ظاهرية.

４- نيللي عبد الرحمن محمد 4 سنوات، بدون إصابات ظاهرية.

رفضت الأسرة النقل إلى المستشفى وجرى أخذ إقرار بذلك.

البلاغ الرابع تلقاه مدير الأمن من النجدة يفيد انقلاب ميكروباص، على بعد 30 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ اتجاه الطور الطريق الجديد، أسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- شريف خميس محمد، 22 سنة، الشرقية، اشتباه شرخ بالكوع الأيمن.

2- سيد محمد قاسم، 25 سنة، القاهرة، كدمة بالركبة اليسرى.

3- دنيا حسن أحمد، 14 سنة، القاهرة، كدمة أسفل الظهر.

4- حسن أحمد حسن، 53 سنة، القاهرة، كدمة بالذراع الأيسر.

5- تامر أحمد السيد، 39 سنة، الغربية، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

6- علي جلال عبد الرحمن، 44 سنة، الدقهلية، سحجات ورفض النقل وتم كتابة إقرار.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.