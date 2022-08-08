تفاصيل مقتل سائق في زراعات أسوان.. «هاتف المجني عليه أوقع المتهم»

كشفت تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل واقعة تغيب سائق بأسوان منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث تبين أن المجني عليه يدعى «ع . م» 33 سنة، وأنه يمتلك مركبة «توك توك» ويقوم بالعمل عليها، وقام مسجل خطر يدعى «ف. ج»، 28 سنة، باستدراجه وقتله عن طريق خنقه بحبل، ثم قام بالاستيلاء على هاتفه و«التوك توك» ثم فر هاربا.

بلاغ بتغيب المجني عليه

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، أنه تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله سائق «توك توك» منذ الأربعاء الماضي وعدم عودته مرة أخرى، وأنه بحث عنه في كل مكان ولم يعثر عليه فتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة المركز، وتم التوصل للمتهم من خلال هاتف المجني عليه.

القبض على المتهم

تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن، وأثناء استقلاله مركبة «التوك توك» قام بخنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة، ثم قام بقيادة المركبة المشار إليها وإلقاء جثته بمنطقة زراعات بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، واستولى على هاتفه المحمول.

العثور على جثة المتهم

وأرشد المتهم عن جثة المجني عليه، وتم العثور عليها في المنطقة المشار إليها وضبط «التوك توك» المستولى عليه لدى عميله «سيئ النية» مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.