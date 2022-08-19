جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفل تخريج دفعة من «اللغات والترجمة» بحضور فنانين

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيرا للاحتفال بتخرج دفعة جديدة من كلية اللغات والترجمة للعام الدراسي 2021ـ2022، وسط أجواء مبهرة، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين إبراهيم عميد كلية اللغات والترجمة، والفنان إيهاب فهمي، والفنان حمدي المرغني.

القائم بأعمال رئيس الجامعة يهنئ الطلاب وأولياء الأمور: نعمل على إعداد مترجم متميز مؤهل لسوق العمل

وقال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ما تشهده الجامعة من حفلات تخرج هذه الأيام يعد بمثابة تتويج لأبنائنا الطلاب الذين اجتهدوا طوال فترة دراستهم لتحقيق التفوق والنجاح، مؤكداً أن كلية اللغات والترجمة أصبحت أكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة في ظلّ التطورات التكنولوجية السريعة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، موضحاً أنه جاءت فكرة انشاء الكلية للقيام بمهمة إعداد المترجم المتميز القادر على التعامل مع التطورات التقنية السريعة، عن طريق برامج دراسية تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المعملية في معامل اللغات والمعامل المتعددة الأغراض، التي توفر للطلاب قدرًا من التدريب المكثف على الترجمة الفورية والتتبعية، في الوقت نفسه الذي تُطَوَّر فيه إمكاناته اللغوية في الكتابة والقراءة والتحدث، مما يفتح له مجالات لا حصر لها في سوق العمل الداخلي والخارجي.

ورحب الدكتور أشرف حيدر بضيوف الحفل، ومنهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان حمدى الميرغني الذين حرصوا على حضور الحفل من أجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل، متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال الترجمة الفورية واللغات المتعددة.

وحرص حيدر على تهنئة الطلاب وأولياء الأمور، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أن خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء أكد أن تكون حفلات التخرج هذا العام على أعلى مستوى، وأضاف: «كلية اللغات الترجمة تعد من أوائل الكليات المنشأة في الجامعة التي انشأتها الدكتورة سعاد كفافي التي آمنت بالثقافة والعلم وتخصص اللغات والترجمة»، مشيرا إلى أنه تمت إضافة قسم اللغة الروسية لتبدأ من العام المقبل، وفي إطار التطوير والتحول الرقمي الفعلي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، سيتم نقل الكلية لامتداد الجامعة الجديد داخل التوسعات، فلا بد للبدء على العمل على علاقة التكنولوجيا مع اللغات والترجمة ويجب التسلح بتلك البرامج ليكون لكم مكانة في سوق العمل.

فيما قدم الدكتور حسين إبراهيم عميد كلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم برعاية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، حيث تم تدريب الطلاب على برامج تواكب العصر الحديث في علوم اللغات المتعددة والمعامل التي تعتمد بشكل أساسي على الاهتمام بتنمية قدرات الطلاب اللغوية، وتمكن الخريجين من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد داخل سوق العمل.

وأكد عميد كلية اللغات والترجمة أن الكلية تتميز بوجود عدد من الأقسام التي تعمل على تأهيل الطلاب ليصبح مترجما متميزاً ومنها، قسم اللغه الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية قسم اللغة الألمانية قسم اللغة الإسبانية قسم اللغه الإيطالية قسم اللغه الصينية قسم اللغة اليابانية قسم اللغة التركية قسم اللغة اليونانية قسم اللغة العربية، موضحا أنهم يهدفون إلى أن تكون كلية اللغات والترجمة مؤسسة تعليمية متميزة في مجال الترجمة والتنمية اللغوية، ومشهودًا لتوجيهاتها بالموضوعية والمصداقية، وقادرة على تطوير ذاتها سعيًا لتحقيق التميز والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويسهم في ارتقاء الأمة.

وأوضح عميد الكلية أنهم يعملون على إعداد الخريج وتأهيله لغويًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا من خلال دراسته اللغة والترجمة والأدب؛ بما يؤهله للحاق بسوق العمل في مجالات منها الترجمة والتدريس، وتمتد رسالة الكلية لتشمل البحث العلمي كي تتمكن الكلية من إعداد كوادر قادرة على الإسهام في مجالات اللغة والترجمة والأدب، من أجل الاعتماد على قيادات أكاديمية فعالة وهيكل أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة وكفاءة بما يخدم المجتمع المحلي ويحافظ على الهوية الثقافية ويقيم عناصر الحوار مع الثقافات الأخرى.

تكريم النجمين إيهاب فهمي وحمدي الميرغنى.. وفهمي للطلاب: سعيد بتواجدي معكم وانطلقوا لخدمة وطنكم

وعلى هامش الحفل الكبير كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان إيهاب فهمى، والفنان حمدى الميرغنى، وأعرب فهمى عن سعادته بحضور حفل التكريم وسط الخريجين مشيداً بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبمستوى الطلاب، كما عبر الميرغني عن فخره بالوقوف على مسرح أوبرا جامعة مصر، موضحاً إنه سعيد للغاية بتواجده فى صرح تعليمي عملاق ووسط الطلاب وأولياء الأمور، وقال الفنان إيهاب فهمي: «دائما منورين الوطن العظيم بعملكم وجهدكم، وهذه اللحظة من أجمل اللحظات لكنى لم أشعر بها لأنه لم تكن على أيامنا حفلات تخرج، حافظوا على بلدكم وأتمنى لكم مستقبل مشرق»، بينما قال الميرغنى: «ألف مبروك، وانتم في بداية تحقيق أحلامكم بعد التخرج»، موضحاً أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لها فضل كبير عليه، مشيراً إلى أن مسرح مصر بدأ من على مسرح أوبرا الجامعة، وداعب الحضور قائلا: «ياما كلت كريب على النجيل بتاع الجامعة».