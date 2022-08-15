بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً ضخماً لتخريج دفعة جديدة من كلية "التكنولوجيا الحيوية"

فى حفل ضخم، احتفلت كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، وسط أجواء مبهرة، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هالة عيسى، عميد الكلية، كما حضر كضيوف شرف حفل تخرج طلاب كلية التكنولوجيا الحيوية الفنانة يسرى اللوزي، والمطرب والممثل أحمد فهمي، وهشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، والسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة والتي وقعت اليوم الأحد، وبدأت الدكتورة انجي بدوي وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية، بتقديم الشكر لرئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، لرعايته حفل التخرج للكلية، والدكتور أشرف حيدر القائم باعمال رئيس الجامعة، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة.

د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة يهنىء الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: كلية البايو تكنولوجي تمثل أهم تطورات الثورة الصناعية

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نيابة عن نفسي وعن الاستاذ خالد الطوخي، أهنئكم بتخرجكم، ومستقبلكم المشرق، ورحب بضيوف الحفل قائلا: "نتشرف بوجود قامات فنية كبيرة بيننا اليوم في حفل تخرج طلاب كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ مثل الفنانة يسرا اللوزي والفنان أحمد فهمي، والأمناء على الانتاج الوطني والمادة التي تقدم للمواطنين في المنازل، نرحب بتشريف مساعد رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، هشام سليمان، وكل هؤلاء الحضور أتو من أجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق للساحة التجارية متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال البايو تكنولوجي".

ووجه د. حيدر الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مقدما التهنئة لأولياء الأمور، موضحاً أن كلية بايو تكنولوجي تمثل أهم تطورات الثورة الصناعية، وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن حفلات التخرج التي يحتفلون بها كل عام بعد الانتهاء من العام الدراسي هي بمثابة حلم قاهرة المستحيل الراحلة الدكتورة سعاد كفافي، والتي حلمت به وتركته شامخا، وتسلم من بعدها الأمر لتصبح الجامعة في يدٍ أمينة وهو رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي.

د. هالة عيسى عميد الكلية: الطلاب تم تأهيلهم على أعلى مستوى وتدريبهم على برامج متطورة جداً

فيما قدمت الدكتورة هالة عيسى، عميدة كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم التكنولوجيا الحيوية، تمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في المجالات الحيوية، فكلية التكنولوجيا الحيوية تشمل تطبيقات الهندسة الوراثية في مجالات الطب، وصناعة الدواء، والزراعة الحديثة لتوفير الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة وتنميتها واستثمار مواردها الطبيعية، وتعتبر التكنولوجيا الحيوية بمجالاتها الطبية والصيدلانية والصناعية والزراعية والبيئية هي ثورة القرن الحادي والعشرين في علوم الحياة، فهي الأمل العالمي في توفير وضمان الأمن الغذائي، وحدوث ثورة في العناية بصحة الإنسان سواء في طرق الوقاية أو التشخيص أو العلاج لجميع أمراض الإنسان.

وقالت عميد الكلية، "اليوم يمثل لنا فرحة كبيرة ودائماً نتذكر أن الطلاب تعبوا خلال مشوارهم التعليمى"، موضحة أن الطلاب تم تأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافى وعلى أعلى مستوى، خاصة مع بدء معاصرة نظم التعليم الجديدة والتعليم الهجين والتعليم في القاعات"، معلنة انهم يهدفون لتخريج أخصائي تكنولوجيا حيوية قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وإجراء بحوث علمية تطبيقية لتقديم الحلول للمشكلات الصحية والبيئية والزراعية، وتطوير برامج الدراسات العليا بالكلية، مع زيادة المشاركة المجتمعيـة والتواصل مع الخريجين، وتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والتقويم والتطوير المستمر بناءً على آراء المستفدين، والعمل على تعزيز الوضع التنافسي للكلية.

وعلى هامش الحفل كرم الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الفنانة يسرا اللوزي، والفنان والمطرب أحمد فهمي، وهشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفنان والمطرب أحمد فهمى: فخور بتواجدى فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأقدم تهنئة خاصة لأولياء الأمور

وقال الفنان احمد فهمى، إنه فخور بتواجده بين الخريجين، موجها لهم التهنئة ، وأضاف:"ابنى سيدخل الجامعة العام المقبل، وأتمنى أن نكون جميعا على قدر المسؤولية حتى نستطيع أن نفيد البلد".

الفنانة يسرا اللوزى تهنىء الخريجين وتنصحهم: حافظوا على صداقات الجامعة فهى لن تعوض

بينما قالت النجمة يسرا اللوزي، إن الجامعة مرحلة من حياة الإنسان لابد أن يمر بها، موجهة نصيحة للطلاب بقولها :"حافظوا على صداقات الجامعة لأنهم افضل أصحاب وانطلقوا متفائلين انتم المستقبل".