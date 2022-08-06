ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، التي تشغل بال كثير من الطلاب بعد ظهور النتيجة، خاصة لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع يمكنهم من الدخول للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن موضوعات أخبار التعليم، مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة مصر الدولية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاختيار بين 8 كليات تتيحها جامعة مصر الدولية، أبرزها الألسن، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، طب الفم والأسنان، والهندسة والآداب، الإعلام، وكليتا صيدلة.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023

وجاءت مصاريف جامعة مصر الدولية 2022-2023 وفق الموقع الرسمي للجامعة، في الكليات الـ 8، كالتالي:

مصاريف كلية الألسن: 79 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية إدارة الأعمال: 109 آلاف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الإعلام: 109 آلاف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

كلية الصيدلة Pharm D: 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدارية.

كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy: 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

المستندات المطلوبة لتقديم في جامعة مصر الدولية

وحتى تتمكن من التقديم يجب تجهيز المستندات التالية:

أصل شهادة الميلاد المميكنة للمصريين، ومصدقة من السفارة ثم وزارة الخارجية لغير المصريين.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو الهوية لغير المصريين.

6 صور مقاس 4 في 6 حديثة للطالب.

نموذج الخدمة العسكرية.

شهادة الثانوية العامة الرسمية.

في حالة الطلاب غير المصريين، يجب أن تكون الشهادات العربية مختومة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية في تلك الدولة والسفارة المصرية.