مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، من الأمور التي تشغل بال كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بعد ظهور النتيجة، إذ يرغب الكثير في الاطلاع على التخصصات التي توفرها الجامعة، فضلا عن مصروفاتها لتحديد إمكانية التقديم فيها.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن موضوعات أخبار التعليم، مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجبا

وتتيح الجامعة لطلاب الثانوية العامة إمكانية الانضمام لأي من التخصصات التالية: طب الأسنان، الطب البشري، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا المعلومات، التربية الخاصة، الإعلام، الآثار والإرشاد السياحي، اللغات والترجمات، الإدارة والاقتصاد.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

وجاءت المصروفات الدراسية التي حددتها الجامعة للطلاب الجدد، كالتالي:

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- التمريض: 36 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

- الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإنها تقبل جميع المتقدمين بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الدين، أو الأصل، كما أن التقديم للانضمام إلى إحدى كليات الجامعة يكون عن طريق ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت، تقوم بعدها الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية وسرعة، ويمنح المقبولين خطاب قبول.