شيرين عبدالوهاب عن حفلها بتونس: «فخورة إني هقابل جمهوري»

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بحفلها المقرر إقامته خلال الساعات القليلة المقبلة في تونس، في ختام مهرجان قرطاج الدولي.

ونشرت شيرين عبدالوهاب صورة لها في تونس مع السفير التونسي وحرمه والفنان صابر الرباعي، وعلقت على الصورة قائلة: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكره في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبدالمقصود».

شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج

وروجت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، منذ أيام قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لحفل شيرين عبدالوهاب حيث طرحت الصفحة البوستر الدعائي لحفل شيرين عبدالوهاب، على هامش ختام الدورة الـ56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي والذي يقام 20 أغسطس.

ومن ناحية أخرى تستعد شيرين لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «مترو»، والتي أعلن عنها الشاعر الغنائي أمير طعيمة منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقا بكلمة: «قريبا».