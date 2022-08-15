أمير طعيمة يشوق جمهور شيرين عبدالوهاب بأغنية «مترو»

شوق الشاعر أمير طعيمة جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، باقتراب طرح أغنيتهما الجديدة «مترو» والتي أعلن عنها، منذ قليل، عبر صفحته العامة على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أمير صورة مركبة لشيرين عبدالوهاب والمترو وعلق عليها قائلا: «قريبا».

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل عنائي ضخم، على هامش ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، 20 أغسطس المقبل.

حفلة شيرين عبدالوهاب في تونس

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة بوستر حفل شيرين عبدالوهاب، ضمن مجموعة من الفعاليات للمهرجان، المقرر إقامته من 14 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته.

كانت شيرين عبدالوهاب، تصدرت محركات البحث على الموقع الشهير جوجل، وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور لها من داخل أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، مع أصدقاؤها في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع حسام حبيب.

أمير طعيمة يطرح «عارفة قيمتي» مع أنغام

كان الفنان أمير طعيمة طرح مؤخرا أغنية عارفة قيمتي مع الفنانة أنغام، والتي قام بتلحينها الفنان عمرو مصطفى، وطرحتها الفنانة أنغام عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على يوتيوب.

ويستعد أمير طعيمة، خلال الفترة المقبلة، لطرح أكثر من أغنية مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان محمد حماقي، وعدد من الفنانين العرب.