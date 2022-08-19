أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع شيرين عبدالوهاب: «أغانيها هتعمل بروباجندا»

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن تعاونه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب الفترة المقبلة، قائلاً: «إنه سعيد بهذا التعاون، لكونها تختار أغاني تُحدث (بروباجندا) جامدة، وأن صوتها مميز وقريب من كل المصريين، وهو ما تحتاجه صناعة الأغاني».

شيرين تمتلك حس فني عالي

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، أن شيرين عبدالوهاب تمتلك إحساسا فنيا عاليا في اختيار الأغاني، من بينها أغنية تعاونت فيها مع عمرو مصطفى وأمير طعيمة ستطرح قريبًا «في منتهى اللذاذة».

وتابع: «شيرين عبدالوهاب مركزة جدًا بقالها فترة، وعاملة أغاني سعيد بها جدًا، وهي مختارة أغاني من الزملاء حاجة هايلة.. شيرين هتعمل بروبوجاندا جامدة من الأغاني اللي هي مختاراها.. مصر مفيهاش زي شيرين كتير لأن صوتها قريب من كل المصريين والصناعة محتاجة لأصوات زي شيرين».

شيرين هتعمل شغل جامد الفترة الجاية

ولفت إلى أن صوت شيرين عبدالوهاب فيه شقاوة وحزن وقوي ورقيق فيه كل المشاعر، كما أن أغنيتها الأخيرة «الناس كلها غيرانة» شهدت رواجًا كبيرًا وكسرت الدنيا، «الناس بتستنى شيرين وبتحب صوتها، واللي أنا سمعته أنها هتعمل شغل جامد جدا الفترة الجاية».