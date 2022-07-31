شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب وتحذف صوره من «إنستجرام»

للمرة الأولى منذ انفصالهما، حذفت الفنانة شيرين عبدالوهاب صورها مع طليقها حسام حبيب، وإلغاء متابعتها له عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلى الجانب الآخر حذف «حبيب» صورها من حسابه، رغم احتفاظه بها منذ إعلان طلاقهما رسميا في ديسمبر الماضي وحتى الأزمة الأخيرة، لكنه حتى الآن لم يلغي متابعته لها على «إنستجرام».

كانت شيرين عبد الوهاب تحتفظ بعدد من صورها مع حساب حبيب عبر حسابها على «إنستجرام»، رغم إعلانها الطلاق رسميا في ديسمبر العام الماضي، فكان هناك ما يقرب من 5 صور ما بين عامي 2019 و2018، بخلاف صور مع عدد من الأصدقاء المشتركين، واحتفظت بمتابعته على حسابها وهو ما أثار استغراب المتابعين الذين وصل عددهم لـ 11 مليون متابع، طول تلك الفترة حتى قررت إلغائها بعد تقديم بلاغ ضده تتهمه بسرقة سيارتها، إضافة إلى السب والقذف والتشهير.

حسام حبيب يحتفظ بمتابعة شيرين عبد الوهاب على «إنستجرام»

لكن الغريب احتفاظ حسام حبيب بمتابعة شيرين عبد الوهاب بالرغم من وصول الخلافات بينهما إلى تحرير محاضر، حيث قام «حبيب» بتقديم بلاغ ضد زوجته السابقة للنائب العام يتهمها بالسب والقذف، بالإضافة إلى التهديد، وذلك خلال مداخلتها من الإعلامية لميس الحديدي.

واتهمت شيرين زوجها السابق في المداخلة التلفزيونية، في 19 يوليو الجاري، بسرقة سيارتها واستغلالها ماديا هو وعائلته، قائلة: «عشت أسوأ أيام حياتي مع حسام حبيب».

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا في تونس.. 20 أغسطس المقبل

وعلى الجانب الأخر، تستعد شيرين لإحياء حفلا غنائيا في تونس يوم 20 أغسطس المقبل، على هامش ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للمهرجان على حسابته في منصات التواصل الاجتماعي.