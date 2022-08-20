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«العدل» تحذر من الزج باسمها في الجدل حول الأحكام القضائية

كتب:

محمد عيسى
09:38 ص | السبت 20 أغسطس 2022
وزارة العدل - أرشيفية

وزارة العدل - أرشيفية

أصدرت وزارة العدل اليوم السبت بيانًا، استنكرت فيه ما يجري تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها.

وتهيب وزارة العدل بالجميع، عدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.

الوزارة تؤكد استقلالية القضاء

وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية. 

وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.