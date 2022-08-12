مدحت العدل ينفي تعرضه لحادث سير: عربيتي بس مكنتش فيها مع السواق

تعرض سائق السيناريست والكاتب مدحت العدل لحادث سير بسيارته أثناء تواجده في مدينة الساحل الشمالي، ولكنه لم يكن موجودا داخل السيارة أثناء وقوع هذا الحادث.

وقال مدحت العدل في بيان صحفي، أنه لم يكن مع سائقه وقت وقوع الحادثة، وأن السائق كان يسير بالسيارة في الساحل الشمالي ونتيجة لعدم التزام أحد الشباب هناك بقوانين المرور وسيره عكس اتجاه السير، صدم بشكل مفاجئ السيارة وبها سائقه الذي ارتطم رأسه بالزجاج وتم نقله لمستشفى العلمين النموذجي.

مدحت العدل يكشف تفاصيل حادث سائقه

وأشاد مدحت العدل بالمستشفى، مؤكدا أنهم قدموا الرعاية لسائقه دون أن يعرفوا أنه يعمل معه وبعدها ذهب للمستشفى ليطمئن عليه ولكنه وجدهم قاموا بكل الإجراءات بكفاءة وإخلاص.

ويواصل السيناريست مدحت العدل حاليا كتابة حلقات مسلسله الرمضاني الجديد الذي لم يستقر على اسمه بعد وهو ينتمي للدراما الصعيدية وستلعب بطولته النجمة نيللي كريم وينتجه المنتج الكبير جمال العدل.

تعرض سائق مدحت العدل لحادث سير

يذكر أن الكاتب مدحت العدل كان قد أعلن عن الحادث من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قال: «حادث تعرض له سائقي في طريق القري بالساحل الشمالي نتيجة طيش شاب اصر على تجاهل علامات المرور رغم المجهود المضني التي تبذله الدولة ومرور العالمين ولكن ما أذهلني مستوى الخدمة المتميز والرائع في مستشفى العلمين النموذجي، وقبل أن أصل كانت كل الفحوصات والأشعات تمت ومجانا على أعلى مستوى تحية للمنظومة الطبية الرائعة».