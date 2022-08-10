حزب العدل ينظم ندوة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسوان 

نظمت أمانة حزب العدل بمحافظة أسوان، اليوم، الندوة التوعوية ضمن سلسلة الندوات التعريفية بريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات التي تقدمها الدولة من خلال البنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي والبنك الزراعي المصري، بقرية الكوبانية نجع البسطاوي بحضور العشرات من سيدات القرية، وذلك في إطار مساعي الحزب للمشاركة الفاعلة في مشروعات الدولة المصرية ضمن رؤية 2030.

سلسة الندوات التعريفية

وقال الدكتور أحمد صبري، القائم بأعمال أمانة خدمة المجتمع والمدرب المعتمد من منظمة العمل الدولية، إن سلسلة الندوات التعريفية هي الجزء الأول من مشروع الحزب الخدمي «الصين الصغرى» الذي يستهدف حزب العدل من خلاله تقديم الدعم للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا في مجموعة من المناطق الفقيرة بمحافظة أسوان من خلال حزمة برامج دعم وتأهيل تلك الأسر في صورة تدريب مكثف يقوم بالإشراف عليها خبراء في مجال ريادة الأعمال.

خدمات الأمانة

وأوضح صبري أن خدمات الحزب تتركز خدمات أمانة حزب العدل حول اختيار المشاركين المناسبين للمشروع من خلال متخصصين، ثم دورات تدريبية مكثفة في ريادة الأعمال ينتج عنها خطة تنفيذية لأفكار المشروعات، يأتي بعدها خدمات الدعم الفني لرواد الأعمال، ثم يأتي دور خدمات الربط المالي من خلال البنوك والجمعيات ومبادرات التمويل المختلفة، وفي الختام يقوم فريق العمل بمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق المنتجات بآليات مختلفة حسب نوع السلع أو الخدمات.