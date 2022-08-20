حياة كريمة بأسيوط: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى.. ونعمل على تأهيل 149 قرية

قال مينا حسن، منسق مبادرة حياة كريمة بأسيوط، إن ما تم من مشروعات قومية في قرى حياة كريمة منذ 6 أشهر وحتى الآن، كان بمثابة تغير كامل لوجه الحياة فيها، مشيرًا إلى أن شكل الريف قد تغير على مستوى المحافظة والجمهورية عامة، «أصبحنا على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة».

حسن: إنشاء 35 مجمعا للخدمات الحكومية بأسيوط

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة حياة كريمة تعمل حاليا على تأهيل 149 قرية بأكثر من 650 تابعا بداخل المحافظة، والمرحلة الأولى من المبادرة شهدت اقتراب انتهاء الكثير من المشروعات القومية ضمن تلك المرحلة، بواقع 35 مجمعا للخدمات الحكومية.

حسن: المجمع الحكومي به 7 خدمات أساسية للمواطنين

وتابع: «المجمع بيقدم لأهالينا في القرى 7 خدمات أساسية، كمركز تكنولوجي ووحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تمون وشؤون اجتماعية وسجل مدني والشهر العقاري، وكل ما يحتاجه المواطنين بداخل القرى، وهيكونوا مش محتاجين ينزلوا القاهرة أو يتحركوا من القرية لمركز المدينة، وده بيوفر الكثير ليهم».

وأوضح أن المبادرة، أنشأت مجمعا للخدمات الزراعية بكل وحده محلية بعدد 35 مجمعا، يقدم كل الخدمات الزراعية التي يحتاجها الأهالي هناك، «كان مهم أن حياة كريمة توفر مجمع خدمات يخدم نشاط الزراعة، وهو الأهم على مستوى كافة القرى، ويقدم كل الخدمات التي يحتاجها الأهالي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة».