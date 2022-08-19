بالأرقام والصور.. إنجازات «حياة كريمة» تغير شكل الحياة في الجيزة

تواصل مبادرة «حياة كريمة» إنجازاتها على أرض الواقع في قرى ومحافظات مصر لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في جميع القطاعات، وكشفت مؤسسة «حياة كريمة»، في تقرير رقمي، عن آخر مستجدات نسب تنفيذ المشروعات في محافظة الجيزة، بقرية الكداية، التابعة لمركز أطفيح.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، خط سير العمل في مشروعات المبادرة في مركز أطفيح بالجيزة، مشيرة إلى إنجاز عدد من المشروعات، أبرزها مجمع الخدمات الحكومية التي وصلت نسبة تنفيذه لـ100%، في إطار متابعة عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكداية.

الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية ومدرستين

وكشفت المؤسسة عن قرب انتهاء عدد من المشروعات في أكثر من قطاع، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ في مركز طب الأسرة وصلت لـ90%؜، ومجمع الخدمات الزراعية تم تنفيذ 90%؜، كما تم الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية بالكامل ومدرسة حمزة عبد المطلب، ونقطة الإسعاف.

إنهاء 90% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية

ونشرت المؤسسة «جراف» موضح به نسب إتمام المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيقرية الكداية بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الانتهاء من 100% من أعمال مجمع الخدمات الحكومية.

ـ الانتهاء من 100% أعمال مدرسة الكداية الابتدائية.

ـ الانتهاء من 100% أعمال مدرسة حمزة بن عبدالمطلب.

ـ 100% من أعمال نقطة الإسعاف.

ـ 90% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية.

ـ 90% من أعمال مركز طب الأسرة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن العمل ما زال مستمرا في باقي القرى والمحافظات.