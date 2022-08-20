«حياة كريمة» تنتهي من تنفيذ بعض المشروعات في قلهانة بالفيوم

تشهد قرية «قلهانة» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم نقلة نوعية في الخدمات بفضل مبادرة «حياة كريمة»، والتي انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات في هذه القرية، من ضمنها الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات بقلهانة، إضافة إلى تطوير مدرسة قلهانة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة قلهانة للمرحلة الابتدائية، بجانب المجمع الزراعي ومركز الشباب.

الانتهاء من تنفيذ المشروعات

قال حسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية بقلهانة، إن قرية قلهانة ضمن قرى مركز إطسا التي دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، ووجه محافظ الفيوم لرؤساء المدن بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ أعمال التطوير، ودخلت كل الشركات المنفذة سواء في قطاع التعليم أو مياه الشرب أو الغاز.

وأضاف «عبدالحميد»، خلال لقاء على شاشة قناة «dmc»، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات في القرية، من ضمنها المدرسة الإعدادية، فجرى إنشاء مبنى جديد للمدرسة خلال 4 أشهر، إضافة لتطوير المبنى القديم، وتطوير الجناح الثاني للمدرسة الابتدائية.

ولفت أن تكلفة إنشاء المجمع الحكومي بالقرية بلغت نحو 9 ملايين جنيه، كما أن المجمع الزراعي على وشك الانتهاء منه، مؤكدا أن كل الخدمات ستوفر داخل المجمع الحكومي، كما جرى إنجاز العديد من المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء، وجرى صب 34 قاعدة في وقت قياسي.

أول قرية يدخل بها غاز

وبالنسبة للغاز الطبيعي والصرف الصحي، أوضح أنه جرى إمداد القرية بالصرف الصحي من القرية الأم وجرى الانتهاء منها بنسبة 95%، وتعد قلهانة أو قرية يدخل لها الغاز في مركز إطسا، ووصلت نسبة الإنجاز أكثر من 80%.

وعن مبادرة «أنت الحياة»، لفت أنها مبادرة مقدمة من مبادرة «حياة كريمة» وجرى اختيار قرية قلهانة لتقام بها مجموعة الفعاليات بها من يوم 15 لـ 20 أغسطس، يشارك بها المجلس القومي للمرأة والشباب والرياضة والجامعة البريطانية، وتضم قافلة طبية لجميع التخصصات.