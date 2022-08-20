«حياة كريمة»: الكشف على 795 مواطنا ضمن القوافل المجانية في قرية الشبيكة بأسوان

تولي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما فريدا بالمجال الطبي، فتطلق المبادرة عددا من القوافل الطبية المجانية بشكل يومي بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

القوافل الطبية لحياة كريمة

وأشارت المؤسسة إلى أن القوافل تضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية، وتستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

تخصصات القوافل الطبية

وفي هذا الصدد أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة أسوان، بقرية الشبيكة، مركز كوم امبو، بالتعاون معوزارة الصحة، وضمت القافلة تخصصات الباطنة، الأطفال، الأسنان، العظام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الجراحة العامة، الجلدية والمسالك، وذلك في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

الكشف على 795 مواطنا

وكشفت المؤسسة أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على 795 مواطنا خلال يومي 17و18 أغسطس الجاري، مشيرة إلى تم تحويل 10 حالات لأقرب مستشفى لعمل الفحوصات الدقيقة.

العلاج على نفقة الدولة

وحسبما أعلنته «الصحة» في بيان لها، تحول الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، إلى المستشفيات الجامعية الأقرب للحالة، من أجل العرض على المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.