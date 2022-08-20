الرمحي: منح تدريبية بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفريقيين

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين.

دورة تدريبية للصحفيين

وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين إنه من المقرر أن تعقد الدورة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمبنى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شروط الإلتحاق بالدورة

وحول شروط الإلتحاق في الدورة التدريبية أوضح «الرمحي» في بيان صادر اليوم، إنها تشمل الآتي:

1- أن يكون المتقدم للدورة عضوًا بنقابة الصحفيين.

2- لا يتجاوز سن المتقدم عن 35 سنة.

3- أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

ولفت «الرمحي» إلى أن العدد المسموح له بالاشتراك 10 صحفيين فقط، يتم اختيارهم بالقرعة العلنية بعد استيفاء الشروط، على أن ترسل الطلبات على خدمة «واتس آب» على رقم 01099221510 خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 20/8/2022 حتى يوم الاثنين الموافق 22/8/2022، كما يرفق بالطلب، نموذج الترشيح وصورة بطاقة الرقم القومي وجهين وصورة كارنيه النقابة.