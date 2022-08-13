نقابة الصحفيين تنظم دورة في اللغة الإنجليزية لأبناء الأعضاء

شهدت نقابة الصحفيين اليوم، انطلاق دورة تدريبية جديدة حول مهارات «اللغة الإنجليزية» لأبناء الصحفيين، التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

نقابة الصحفيين

وقال بيان صادر عن لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لـ نقابة الصحفيين اليوم إن الدورة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف تنمية مهارات أبناء الصحفيين في مجال اللغات والترجمة من أبرزها:

- تعتمد الدورة على مجموعة من المستويات التي تساعد المتدرب على اتقان جميع مهارات اللغة الإنجليزية.

- تأسيس الدارسين على اتقان جميع مهارات وقواعد اللغة الانجليزية.

- تعلم مهارات الصوتيات «phonetics» والنطق السليم والحضور والإلقاء أثناء التحدث بالإنجليزية.

- تعلم مهارات الكتابة «Writing» وتفادي الأخطاء أثناء الكتابة بالإنجليزية.

- تعلم مهارات الاستماع «listening» لضمان التفاعل أثناء المحادثات الأجنبية.

دورة تدريبية

وقالت اللجنة في بيانها إنَّ الدورة التدريبية تتم بنظام الساعات المعتمدة بواقع 16 ساعة تدريبية لكل مستوي، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين بعد اجتياز الدورة التدريبية.