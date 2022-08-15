«الرمحي»: انطلاق أكبر دورة ‏تدريبية «للمناخ» بنقابة الصحفيين (صور)

أعلن حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، انطلاق أكبر دورتين ‏تدريبيتين حول «صحافة المناخ»، اليوم، التى تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسته، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفي خالد مبارك، بإشراف الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكر نائب رئيس الجمعية، والكاتبة الصحفية حنان بدوي سكرتير عام الجمعية، والكاتبة الصحفية سوسن عبد الباسط أمين الصندوق.

صحافة المناخ

قال بيان صادر عن لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، اليوم، إن الدورتين ضمتا نحو 130 صحفيا من المتخصصين في صحافة البيئة والمناخ، يمثلون كل المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، بواقع 65 متدربا لكل دورة، وذلك استعدادا لمؤتمر المناخ (Cop27)، الذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه بدأ اليوم الأول للدورة بمحاضرة للدكتور عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، حول دور المجتمع المدنى في دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ والمبادرات الاجتماعية التي تخلق روح الحوار الوطني.

وأكد رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة الدكتور عماد الدين عدلى الدور الهام الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى خاصة في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأشار إلى قدرة منظمات المجتمع المدني على توفير الخبرات الفنية ورفع الوعى، وبناء القدرات والدعوة وكسب التأييد وتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتوفير الدعم المادى والمتابعة والمراقبة باستمرار وعقد الشراكات، وتوفير الإعانات ولكن فى المقابل يجب توفير المناخ الملائم والادوات المساعدة للمجتمع المدنى ليكون شريكا حقيقيا فى مختلف المجالات التنموية ولا ينظر إليه كمنافس.

وأشاد عدلى بالدور الذى يلعبه المجتمع المدني فى الدفاع والمؤازرة لبرامج الدولة الخاصة بقضايا المناخ والتكيف، والأضرار والخسائر، ونقل التكنولوجيا والتعامل مع النزوح والهجرة، فقضية التغيرات المناخية أصبحت متعلقة بكل مايمس الحياة اليومية للمواطنين.

ونوه في كلمته عن دور صحافة المناخ، بأن قمة المناخ نقطة تحول كبيرة فى تاريخ مصر، وعقدت قبل ذلك 26 مرة وهى الاتفاقية الوحيدة التى تجتمع سنويًا على مستوى الأمم المتحدة لأهمية الموضوع وتشابكه مع قضايا اقتصادية، خاصة الدول الغنية وكذلك قضايا تتعلق بالدول النامية والصراع الدائم بين تلك الدول فيما يخص التمويل، وقمة المناخ التى تستضيفها مصر هى المرة الرابعة على مستوى المنطقة العربية والمرة الخامسة فى إفريقيا.

قمة المناخ

وأشار الدكتور عماد الدين عدلى إلى مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» وهي الأولى من نوعها للمجتمع المدني في مصر، في إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، والتعريف بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، وعرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

كما بدأ التحضير لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» والتي تم إطلاقها في 26 يناير الماضي، في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق 27 يناير من كل عام، وعملت المبادرة على إدماج أصحاب المصلحة في كل المحافظات المصرية في عمل جماعي موحد، وشكلت منصات محلية بكل محافظة، وضمت ممثلين عن الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، مثل الزراعة والري والكهرباء والتعليم والشباب والبيئة والتنمية المحلية والجامعات والمجلس القومي للمرأة ومراكز النيل للإعلام، بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة ذات الخبرات والتجارب الناجحة.

كما استهدفت المبادرة، وفقا لبيان لجنة التدريب، إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية، وتشكيل شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، بهدف نشر الوعي بقضايا تغير المناخ، وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بالقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ، وسوف تمارس المنصة فعالياتها أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ في المنطقتين الخضراء والزرقاء.

وفي نهاية اللقاء، جرى تكريم الدكتور عماد الدين عدلي، ومنحه درع جمعية كتاب البيئة والتنمية.