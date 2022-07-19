نقابة الصحفيين تعلن تخريج الدفعة الرابعة لدورة صحافة الموبايل

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة، عن تخريج الدفعة الرابعة للدورة التدريبية لـ«صحافة الموبايل».

صحافة الموبايل

وقالت لجنة التدريب في بيان لها اليوم إنَّه قد تضمنت الدورة مجموعة من المحاور والمهارات والتقنيات المستخدمة في صحافة الموبايل كان من أبرزها:

- مهارات استخدام الموبايل في إنتاج محتوى صحفي وإعلامي هادف.

- ومهارات إنتاج الفيديو والقصص المصورة بشكل احترافي.

- ومهارات المونتاج والدوبلاج من خلال تليفونك المحمول.

- مهارات معالجة الصور بالموبايل.

- ومهارات معالجة الفيديوهات بالموبايل.

- ومهارات معالجة وإنتاج وتركيب المقاطع الصوتية والفيديو بالموبايل.

نقابة الصحفيين

وأشارت لجنة تطوير المهنة والتدريب التابعة لـ نقابة الصحفيين في بيانها إلى أنَّه قد حضر الدورة نخبة متميزة من الصحفيين بكل الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وفي نهاية الحفل تمّ تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.