«تنمية المشروعات» ينظم سلسلة دورات تدريبية مجانية.. 6 شروط للانضمام

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورات تدريبية مجانية بمختلف المحافظات تحت عنوان «ابدأ مشروعك»، بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتعليمهم أسس المحاسبة والإدارة المالية بشكل مبسط ودقيق.

وقالت أمل عطية إحدى المتدربات: «إن تخصص دراستي الأكاديمية كان في مجال التجارة إلا أن محتوى البرنامج التدريبي كان مختلف كل الاختلاف عن الدراسة الأكاديمية»، مؤكدة اكتسابها الخبرة الكافية لإدارة مشروعها بطريقة سليمة عن طريق تعرفها على آليات الإدارة الصحيحة ماليا ومحاسبيا.

وأشارت «أمل»، إلى أنها بدأت مشروعها منذ عامين وهو مدرسة تعليم القيادة للفتيات: «اكتشفت إني كنت أسعر الخدمات بطريقه خاطئة وتعرفت على الطريقة الصحيحة لإعداد دراسة الجدوى مما سيساعدني في الحصول على تمويل مناسب لمشروعي.

اختار التوجه للعمل الحر منذ 8 سنوات

وقال إبراهيم سعيد، صاحب شركة دعاية، إنه شارك في البرنامج التدريبي لكي يطور من نشاط شركته، مضيفاً أنه على الرغم من توقف نشاط شركته في الوقت الحالي إلا أنه على وشك استئناف نشاطه من جديد، موضحا: «بعدما أنهيت البرنامج التدريبي أدركت أبعادا أخرى لإدارة مشروعي».

ولفت «إبراهيم»، إلى أنه اختار التوجه للعمل الحر منذ 8 سنوات وأوضح قائلا: «في عام 2007 كنت أعمل محاسب بإحدى القرى السياحية حتى وصلت إلى مدير عام ومن ثم قررت الاستقالة وتأسيس شركتي الخاصة».

إنشاء محتوى تعليم تفاعلي للطلاب لتنمية مهاراتهم

في حين أشارت سكينة الحسيني، إلى أنها أقدمت على حضور البرنامج التدريبي لتحقق حلمها في إنشاء محتوي تعليم تفاعلي للطلاب لتنمية مهاراتهم في الرياضيات، وأضافت أن تبادل الخبرات بين المتدربين هو ما ساعدها علي أخذ خطوة نحو حلمها.

وأكدت «سكينة»، أنها بعد انتهائها من البرنامج التدريبي بدأت في إنشاء المحتوى الخاص بها، مشيرة إلى أنها استفادت من الخبرات المتنوعة للمدربين والمتدربين المشاركين في الدورة التدريبية، حيث قدموا لها المساعدة لوضع خطة مشروعها وتطويره.

يذكر أن باب التقدم لهذه الدورات التدريبية متاح لكافة المواطنين وهي دورة مدتها 5 أيام مخصصة للراغبين في إقامة مشروعات ولديهم أفكار محددة ويمكن للراغب في الانضمام إلى تلك الدورات التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظته.

شروط الانضمام للبرنامج

وتتمثل شروط الانضمام للبرنامج في الآتي:

- السن من 21 إلى 55.

- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

- تأدية التجنيد للذكور أو الإعفاء منه.

- التفرغ أثناء التدريب.

- الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب أو بمحافظة مجاورة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.