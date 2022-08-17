جهاز تنمية المشروعات: أرباح تجارة الأحذية والشنط تصل لـ100 ألف في العام الأول

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، لـ«الوطن»، إنّ تكاليف تصنيع الحذاء الواحد لا تتجاوز 500 جنيه، منها نحو 100 جنيه جلود و200 جنيه مدخلات أخرى من نعل وإكسسوارات، إلى جانب نفقات التصنيع وأجور العمال، موضحا أنّ إنتاج الحذاء الواحد يحتاج إلى 2.5 قدم من الجلد الطبيعي.

أرباح مشروع بيع الأحذية والشنط

وكشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع بيع الأحذية والشنط إلى نحو 100 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفة الأرباح لتتراوح بين 135 إلى 145 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات تجارة الشنط والأحذية الجلدية

وأضافت الدراسة الاسترشادية، أنّ إيرادات تجارة الشنط والأحذية الجلدية، يتوقع أن تسجل 1.26 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع مواصلة الإيرادات النمو لتصل إلى 1.8 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

مميزات المشروع

وأوضحت أبرز أسباب ارتفاع إيرادات تجارة الشنط والأحذية في مصر، من ارتفاع الطلب المحلي والإقبال على الشراء وبالتالي سرعة دوران لمنتج وارتفاع العائد الداخلي الذي يصل إلى 3 أضعاف النفقات، ليتمكن صاحب النشاط من استرداد تكاليف المشروع خلال أقل من عامين.

التغير المستمر في الأذواق سبب أساسي في نجاح المشروع

وتابع الجهاز الحكومي في دراسته: «تعد تجارة الأحذية والشنط من الاحتياجات الضرورية التي تتميز بالتغير المستمر حسب الأذواق وتعدد المواسم والمناسبات على مدار العام، ما يلزم استغلال رواج هذه التجارة والتي تساهم في توفير فرص عمل، حيث يحتاج المشروع الواحد إلى توظيف 4 عمال».

أرباح خيالية للمشروع عند التوسع في تجارة منتجات الجلود الأخرى

وأشارت الدراسة إلى تنوع منتجات المشروع من أحذية رجالي وحريمي وأطفال، والشنط حريمي وشنط للمدارس، مع إمكانية التوسع مستقبلا في النشاط ليضم تجارة منتجات جلدية متنوعة، من جاكيت، وحزام، ومحفظة، وشنط رجالي، وجميع منتجات الجلود والاكسسوارات.

وتابعت أنّه عند التوسع في النشاط ليشمل المنتجات الجلدية الأخرى، بخلاف الأحذية والشنط، يمكن تحقيق أرباح سنوية إضافية تصل لـ75 ألف جنيه وإيرادات بقيمة 1.35 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

وأشار الجهاز الحكومي إلى إمكانية الحصول على قرض بضمان المشروع لتمويل 65% من تكاليف المشروع بفائدة أقل من 5%، والسداد على فترات تصل لـ5 سنوات، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصت بأهمية تسويق المنتجات بالأسواق الداخلية من خلال المعارض والبيع «أونلاين» أيضا، إلى جانب إمكانية التوسع بالأسواق الخارجية والتصدير للبلدان المجاورة، خاصة دول أفريقيا.