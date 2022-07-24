«جهاز تنمية المشروعات»: لدينا 181 فكرة نشاط صناعي قابلة للتنفيذ والتسويق

قال أحمد كناني مدير إدارة تطوير المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يقدم خدمات تمويلية وغير تمويلية لأصحاب المشروعات من خلال 33 فرعا موجودة في 27 محافظة، إضافة إلى كونه يعمل على تسهيل حصول أصحاب المشروعات على خدمات من جهات أخرى، من خلال الشراكات الموجودة مع الوزارات والهيئات المختلفة.

تشجيع الشباب على صناعة العديد من السلع التي تحد من الواردات

وأضاف كناني في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن إدارة تطوير المشروعات تستهدف مساعدة الشباب على الدخول في مجال المشروعات الصناعية، لافتًا إلى تقديم خدمات استرشادية للمشروعات، إضافة إلى قيام الجهاز بعمل هيكل للواردات مع وزارة التجارة والصناعة، لتشجيع الشباب على صناعة العديد من السلع التي تحد من الواردات، حيث وجد أن هناك 131 كود جمركي تقوم مصر باستيرادها ويمكن تصنيعها بالداخل.

تعاون مع الهيئات للوصول لأفكار قابلة للتنفيذ والتسويق

وأوضح مدير إدارة تطوير المشروعات بجهاز تنمية المشروعات أن هناك 181 فكرة مشروع صناعي يحد من الواردات، يمكن تنفيذها من خلال 17 مجمع صناعي بها أكثر من 5 آلاف وحدة إنتاجية، لافتًا إلى ان هذه الأفكار تم إنتاجها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إضافة للعديد من الجهات الأخرى للوصول إلى فكرة قابلة للتنفيذ والتسويق.

تدريب فني مع المراكز التكنولوجية

ولفت كناني إلى وجود تدريب فني يتم تنفيذه مع جهات شريكة مثل المراكز التكنولوجية وبأسعار مخفضة بنسبة 50%، مشيرًا إلى تعدد مجالات التدريب التي تشمل البلاستيك والموضة والملابس الجاهزة والجلود والرخام والمواد التعدينية.