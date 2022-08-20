تعرف على المرشحين لرئاسة اتحاد العمال قبل الاجتماع الطارئ.. خلفًا لـ«حسن شحاتة»

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارة الاتحاد العام، اليوم السبت لاختيار قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية الأخيرة التي شملت 13حقيبة وزارية، ولحين الدعوة لانتخابات على منصب رئيس الاتحاد.

قيادات عمالية تطرح نفسها لمنصب قائما بأعمال رئيس اتحاد العمال

وعلمت «الوطن»، أنّ اثنين من القيادات العمالية يرغبان في طرح أسميهما لمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالصناعات الغذائية من الأسماء التي طرحت نفسها لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد.

خالد عيش ومحمد جبران

وأضافت المصادر، أنّ القيادة العمالة الثانية التي تطرح نفسها، هو محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، مشيرة إلى أنّ اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام سيكون اليوم في تمام الساعة الـ3 عصرا، ومن الوارد أنّ يتم طرح اسم جديد في الساعات المتبقية قبل انعقاد اجتماع المجلس.

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه سيتم اختيار اليوم قائم بأعمال لحين الدعوة لانتخابات على منصب رئيس الاتحاد، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاتحاد عقد خلال الفترة الماضية انتخابات على مستوى اللجان والنقابات العامة والاتحاد أكدت على قوة التنظيم النقابي ووعي عمال مصر، مؤكدا على أن التنظيم النقابي العمالي عليه دور وطني ومسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة.