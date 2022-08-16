وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة المنعقد، وذلك لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.

في مستهل الاجتماع قدم الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على جهودهم خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد، مؤكدا دعم الوزارة المستمر للاتحاد في جميع أعماله الموكلة له لخدمة القطاع العمالي على مستوى الجمهورية، بما يحقق صالح العمل والعمال، ويزيد من معدلات الإنتاج لدفع الاقتصاد القومي والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام، وفقما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له، حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.

تقديم الدعم المستمر للاتحاد العام

وأكد الوزير تقديم الدعم المستمر للاتحاد العام من جميع الجوانب بما يتوافق مع إمكانيات الوزارة ومعطياتها، للإسهام في إثراء الحركة النقابية المصرية، بهدف الوصول لأفضل وضع ممكن خلال المرحلة القادمة، مع المساهمة في وضع حلول لكل المشكلات العمالية في مختلف قطاعات العمل على مستوى اللجان النقابية والنقابات العامة والعاملين بالاتحاد، لخلق مناخ عمل مناسب لزيادة الإنتاج.

ودعا الوزير رؤساء النقابات العامة إلى بذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وخدمة مزيد من العمال المنتمين للجان النقابية داخل المنشآت في مختلف القطاعات، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم بتحقيق غد أفضل، من خلال تنظيم نقابي قوي يعني بحقوق العمال ويدافع عنها وفق الأطر القانونية المشروعة.

كما دعا الوزير أعضاء المجلس إلى الاهتمام بأصول الاتحاد العام واستغلالها الاستغلال الأمثل، والذي سيعود على الاتحاد والنقابات المنتمية له بالكثير من الموارد والامكانيات التي تساهم في تحقيق الخطط الموضوعة لتطوير وحل جميع مشكلاته، واستعادة مكانته الرائدة بين جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد شحاتة على استكمال مسيرة العطاء التي بدأت خلال الفترة الماضية داخل الاتحاد، مع تحقيق التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين النقابات العامة في جميع الأحوال، لتحقيق مزيد من الحماية للتنظيم النقابي ووصوله لمكانته المستحقة، وتحسين أحوال العمال في مختلف قطاعات العمل.

من جانبهم قدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مشاركته في الاجتماع، مهنئين بالمنصب الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد في كل ملفات عمل تلك الوزارة المهمة، والتي تشارك في جميع أعمال مختلف الوزارات والهيئات.

دور وزارة القوى العاملة

كما أكد الأعضاء أن وزارة القوى العاملة لطالما كان لها دور مشارك في أعمال الاتحاد، تمتعت فيه بالاستقلالية والحفاظ على التنظيم النقابي من خلال قوانين نظمت العملية الانتخابية له واختيار أعضائها، من خلال تنسيق دائم ومستمر في كل الأعمال، آملين في مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد في العديد من الملفات وحل العديد من المشكلات التي يواجهها الاتحاد والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة واستعادة المكانة المحلية والدولية للاتحاد أمام العالم كله.