«التعليم العالي»: جامعة الإسكندرية الأهلية مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية والتنفيذية في جامعة الإسكندرية الأهلية تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة وبمعدلات غير مسبوقة، موجهًا بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة لتقديم تعليم متميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها، كما تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية صباح اليوم السبت، لجامعة الإسكندرية الأهلية، برفقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتنفيذية بمقر الجامعة بمحافظة الإسكندرية.

برامج دراسية مميزة في جامعة الإسكندرية الأهلية

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ الدراسة بها العام الدراسي 2022-2023، وتطرح العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة»، وتقدم كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان»، والصيدلة «Pharm - D»، وتقدم كلية الهندسة برامج «العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات»، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات «برنامج الأمن السبيراني، برنامج الأنظمة الذكية»، وتقدم كلية العلوم «برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة».

منشآت جامعة الإسكندرية الأهلية

وتقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانًا، وتضم عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكن الطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات جامعة الإسكندرية.