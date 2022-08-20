مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر.. العلوم بـ45 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من الطلبة عن مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر، والتي تبدأ الدراسة بها في مقرها بسموحة الجديدة اعتبارا من العام الأكاديمي الجديد 2022/2023، وذلك عبر 6 كليات تضم 9 برامج تمنح درجة البكالوريوس.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر، بحسب موقع الجامعة، والتي شهدت وجود كلية الطب في أعلى هرم المصاريف، فيما جاءت كلية العلوم كأقل الكليات من حيث المصروفات كالتالي:

1 ـ كلية الطب 95 ألف جنيه

2 ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه

3 ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه

4 ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه «لكل برنامج»

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه «لكل برنامج»

6 ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه

وأكدت الجامعة أن مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر المعلنة تشمل فصلين دراسيين «الخريف والربيع» بنظام الساعات المعتمدة.

خصومات مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر

وبحسب ما أعلنته جامعة الإسكندرية في بيان لها، فإن هناك خصومات على مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023-2022 في مصر، والتي تأتي بنسب محددة وفقا لعدة عوامل وتشمل:

- تقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين علميا ورياضيا

ـ تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبي جامعة الإسكندرية

ـ تمنح الجامعة خصم 20% للعاملين في القطاع الحكومي

- يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية.

برامج جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

1 ـ كلية الطب: برنامج الطب والجراحة

2 ـ كلية طب الأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنان

3 ـ كلية الصيدلة: برنامج فارم دي كلينيكـال

4 ـ كلية الهندسة: «برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات».

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات: «برنامج الأمن السيبراني ـ برنامج الأنظمة الذكية».

6 ـ كلية العلوم: برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية ليست العامل الوحيد

وبعد توضيح مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، يمكن للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي في المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو التقدم المباشر من خلال هذا الرابط، أو التقدم الورقي عبر الجامعة، والذي انطلق منذ يوم الأحد 7 أغسطس 2022، على أن يكون القبول النهائي وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق.