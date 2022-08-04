مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022.. 6 كليات والسعر يبدأ من 45 ألف جنيه

يبحث الطلاب عن مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، التي تبدأ الدراسة بها بمقرها بسموحة الجديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل 2022/2023، في 9 برامج تمنح درجة البكالوريوس عبر 6 كليات بمصاريف مميزة أرخص بكثير من الجامعات الخاصة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، وهي المصروفات الدراسية التي تشمل فصلين دراسيين «فصل الخريف وفصل الربيع» بنظام الساعات المعتمدة كالتالى:

1 ـ كلية الطب 95 ألف جنيه.

2 ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه .

3 ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

4 ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه، وذلك لكل برنامج.

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه «لكل برنامج».

6 ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه.

خصومات على مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

وبشأن مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، أعلنت الجامعة عن وجود خصومات على تلك المصروفات وذلك عبر منح التفوق للمتفوقين علميًا ورياضيًا، كما تمنح الجامعة لمنتسبيها خصم 30%، فيما تمنح خصم 20% للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية.

برامج جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

1 ـ كلية الطب: برنامج الطب والجراحة.

2 ـ كلية طب الأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان .

3 ـ كلية الصيدلة: برنامج «فارم دى كلينيكـال».

4 ـ كلية الهندسة: «برنامج العمارة والتشييد، برنامج الحاسبات والاتصالات، برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات».

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات: «برنامج الأمن السيبرانى، برنامج الأنظمة الذكية»

6 ـ كلية العلوم: «برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة».

التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

وبعد توضيح مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022، فيمكن للراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي في المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية.

كما يمكن التقدم المباشر من خلال هذا الرابط، أو التقدم الورقي في العنوان الموضح، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، على أن يكون القبول النهائي وفقًا لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق.