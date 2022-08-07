التقديم يبدأ اليوم.. اعرف مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني بدء الدراسة بمقر الجامعة بسموحة الجديدة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2022/2023 في تسع برامج متنوعة تمنح درجة البكالوريوس وتشمل فصلين دراسيين بنظام الساعات معتمدة، على أن يبدأ التسجيل عبر الموقع اعتبارًا من اليوم.

مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فقد جاءت مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية بكل كلية من كلياتها الـ6 للعام الأكاديمي الجديد 2022/2023 على النحو التالي:

مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية الأهلية

بلغت مصروفات كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 برنامج الطب والجراحة 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية الأهلية

أما مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 بلغت برنامج طب وجراحة الفم والأسنان 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الأهلية

قٌدرت مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 برنامج فارم دي كلينيكال بقيمة 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية

حددت مصروفات كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 برامج «العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات» بقيمة 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم الحاسب والبيانات جامعة الإسكندرية الأهلية

بلغت مصروفات كلية علوم الحاسب والبيانات بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 برنامج «الأمن السيبرانى، برنامج الأنظمة الذكية» 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم جامعة الإسكندرية الأهلية

فيما سجلت مصروفات كلية العلوم بجامعة الإسكندرية الأهلية 2022/2023 برنامج «صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة» مبلغ 45 ألف جنيه.

كيفية التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وذكرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالبرامج الخاصة بالكليات التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي خلال المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو من خلال التقديم مباشرة عبر موقع الجامعة، والذي يبدأ من اليوم الأحد 7 أغسطس الجاري، على أن يتم تحديد قبول الطالب بشكل نهائي وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق.

مصروفات سحب الاستمارة

تبلغ قيمة مصروفات سحب الاستمارة 1000 جنيه، يتم دفعها في أحد مصادر الدفع الإلكترونية المعتمدة فوري أو مصاري وغيرها، بعد تسجيل الاستمارة بـ48 ساعة، على أن يتم الرجوع للاستمارة مرة اخرى بعد سداد قيمة الاستمارة لإدخال رقم حافظة الدفع.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية الأهلية تم بناؤها على مساحة 30 فدانًا في سموحة الجديدة، وبلغت تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة في المرحلة الأولى بلغت 1.8 مليار جنيه، وتم تجهيزها وفقًا لمواصفات جامعات الجيل الرابع، وتقدم برامج في تخصصات علمية حديثة لتُواكب احتياجات سوق العمل.