مصادر: «الشباب» و«القوى العاملة» تستأنفان عقد ملتقيات التوظيف قريبا

كشفت مصادر حكومية، عن بشرى سارة للشباب والخريجين الباحثين عن فرص عمل بالقطاع الخاص، مؤكدة أن وزارتي الشباب والرياضة والقوى العاملة ستستأنفان من جديد عقد وتنظيم ملتقيات التوظيف في العديد من المحافظات، وذلك لتوفير فرص عمل ووظائف خالية للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، وكذلك بخبرات وبدون خبرات، ولمختلف الأعمار السنية بحسب كل وظيفة من 18 إلى 40 عاما.

ملتقيات التوظيف تعود قريبا في القاهرة الكبرى

وقالت المصادر لـ« الوطن»، إن نقطة استئناف ملتقيات التوظيف ستكون من محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب وتشغيلهم بمنشآت القطاع الخاص، إذ من المقرر أن يشهد وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة افتتاح هذه الملتقيات، وعقد المقابلات بين مسؤولي الشركات التي تطرح الوظائف وبين الشباب والخريجين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة.

توفير 100 ألف فرصة عمل من خلال الملتقيات

وأضافت المصادر، أن وزارتي الشباب والرياضة والقوى العاملة تستهدفان توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل للشباب والخريجين، منذ بداية عام 2022 حتى نهاية العام الجاري، وذلك بجميع محافظات الجمهورية ، لافتة الى أن عودة ملتقيات التوظيف تعتبر إحدى الطرق والوسائل التي تسلكها الحكومة للحد من معدلات البطالة والسعي لتخفيضها بقوة، خلال استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة .

فتح ملتقيات التوظيف بتوجيهات من الرئيس السيسي

وأشارت المصادر الى أن اعتزام الحكومة عودة فتح ملتقيات التوظيف قريبا ، جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالإسراع في توفير آلاف فرص العمل والتوظيف أمام الشباب والخريجين في كافة التخصصات، لافتة إلى أنه في هذا الإطار ستقوم عدة وزارات من بينهما القوى العاملة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وبالتنسيق مع جميع محافظات الجمهورية بعقد برتوكولات لإقامة ملتقيات التوظيف.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة ، قد اعلنت عن تعيين 1407 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 14 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضي ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3303 من راغبي العمل .