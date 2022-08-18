«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل بمجموعة ماجد الفطيم.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة شركات ماجد الفطيم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

ويقام يوم التوظيف سيتي سنتر ألماظة، داخل سينما Vox يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 ص حتى 4م.

الوظائف المتاحة

1- باريستا - Barista2.

2- خدمة عملاء مباشر - Customer service officer3.

3- مقدم طعام - Waiter.

4- مشرف أغذية ومشروبات - Food and beverage supervisor5.

5- مشرف فريق خدمة العملاء - Customer service Team Leader

أماكن العمل والشروط

سيتي سنتر ألماظة - كايرو فيستيفال - سيتي سنتر المعادي - مول مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شروط شغل هذه الوظائف كالتالي:

- خريجين أو طلاب.

- ذكور وإناث.

-الحد الأقصى للسن 30 سنة.

ويحصل من يجرى تعيينه على راتب مجزي، ومكافأة كل 3 أشهر، على أن يكون عدد ساعات العمل 9، عبارة عن «شيفتات متغيرة»، ويوم راحة في الأسبوع، والحصول على تأمين طبي واجتماعي.

طرق التقديم للوظائف

وللحصول على الوظيفة يرجى الذهاب ليوم التوظيف في سيتي سنتر ألماظة داخل سينما Vox، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء، أو التسجيل هنا، أو الاتصال على: 01033668459 - 01062804477.

ويمكن التقدم أيضا من خلال التسجيل مباشرة على منصة «توظيف مصر»، من خلال الضغط هنا.