الطب البيطري بالقاهرة: احذر مرض القطط لو عندك سيدة حامل في البيت

حذرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة من خطورة مرض التوكسوبلازما أو ما يسمي بمرض القطط حيث يصيب الكلاب والقطط والماشية والأغنام و القوارض، وتعد القطط هي العائل النهائي للطفيل، وتنتقل الإصابة إلى الإنسان عن طريق استنشاق هواء ملوث بالطفيل أو تناول لحوم ملوثة بالطفيل وغير مطهية جيدا، ويهدد هذا المرض السيدات الحوامل حيث يؤدي إلى الإجهاض المتكرر في الأشهر الأولى أو ولادة طفل مشوه.

المرض ينتقل للإنسان

وأشارت مديرية الطب البيطري في تقرير لها إلى المرض يصيب القطط نتيجة أكل الفأر المصاب بالطفيل أو تناول اللحوم غير المطهية والملوثة بطفيل التوكسوبلازما، وينتقل المرض للإنسان عن طريق القطط وأكل لحوم ملوثة بالطفيل وغير مطهية جيداً مثل «البسطرمة والهمبرجر واللانشون» ويسبب الإجهاض المتكرر للسيدات.

نصائح وإرشادات

قدمت مديرية الطب البيطري عددا من النصائح والإرشادات للوقاية من خطر مرض القطط وهي كالتالي:

- عدم اقتناء القطط بالمنزل باعتبارها أحد أسباب حدوث الإجهاض المتكرر.

- في حالة الحمل وثبت أن التحليل إيجابي لوجود الطفيل ينصح بالتخلص الفوري من الجنين خشية أن يولد مشوهًا.

- اقتناء القطط داخل البيت لا بد أن يكون تحت إشراف طبيب بيطري من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة.

- على من يهوى تربية القطط سواء كان داخل الشقة أو في حديقة المنزل تخصيص مكان لها للتبرز.

- يجب على أصحاب الحدائق الخاصة بالفيلات عدم السماح للقطط بالتبرز على المسطحات الخضراء التي يلعب فيها الأطفال أو فوق الخضروات الورقية مثل الخس، الجرجير وينصح بغسلها بالماء الجاري وتوضع في إناء به خل.

- الحذر من تلوث الغذاء أو الشراب بمخلفات القطط فقد تكون مصابة بالطفيل.

- منع السماح للقطط أن تنام في فراش الأطفال خشية من حدوث حساسية الصدر.

- لا يسمح بتناول لحوم غير مطهية جيداً لأفراد الأسرة وللقطط أيضاً.

- غير مسموح بتناول أكل الشارع غير الآمن الذي يتهافت أطفالنا.