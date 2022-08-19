محافظ القاهرة: استرداد 127 فدانًا من أملاك الدولة في حملات إزالة بالتبين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في استرداد أكثر من نصف مليون م2 من الأراضي، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي بدأت يوم 13 أغسطس الحالي وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

التصدي بكل قوة لملف البناء المخالف

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزلالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على رصد التعديات والمخالفات بشكل يومي ليتم التعامل الفوري معها مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

القضاء على ظاهرة وضع اليد

وأوضح محافظ القاهرة في بيان صحفي، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي التبين بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة من استرداد 127 فدان و10 قراريط بحي التبين وإزالة التعديات عليها، وتم وضع لافتات تحذيرية تفيد بعدم التعامل على هذه الأراضي باعتبارها أراضي أملاك دولة تابعة لمحافظة القاهرة.