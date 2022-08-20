79 قتيلا وتدمير 35 ألف منزل في السودان بسبب السيول

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، أن عدد قتلى السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في البلاد بلغ 79 شخصًا، بالإضافة إلى تضرر عشرات آلاف المنازل خاصة في ولاية الجزيرة، وذلك بحسب ما نقلت قناة «العربية».

وذكر المجلس القومي للدفاع المدني، أنه إلى جانب عشرات المصابين من المواطنين، فإن السيول في السودان دمرت أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

السيول في السودان تغمر أكثر من 1400 فدان زراعي

وغمرت مياه السيول أكثر 1400 فدان زراعي، و33 مرفقا وعشرات المزارع ونفوق ما يفوق المئة من الماشية، وفق المجلس.

وذهب تقدير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إلى أن 38 ألف شخص تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية الموسم في كل أنحاء السودان.

314 ألف شخص تضرروا من موسم أمطار العام الماضي

ووفقا لمكتب «أوتشا»، كان نحو 314.500 شخص قد تضرروا سابقا خلال موسم أمطار العام الماضي، فيما تعد أكثر ولايات السودان تأثرا بالفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

ويعاني السودان بصورة رئيسية من الفيضانات في الفترة من شهر مايو وحتى أكتوبر، إذ تواجه البلاد فيضانات خطرة تتسبب في أضرار بالغة المنازل والمنشآت والحيوانات وأيضًا.

10 آلاف أسرة على الأقل في العراء

وتسببت السيول في وضع أكثر من 10 آلاف أسرة على الأقل في العراء شمال ووسط وشرق السودان، وسط مخاوف من كوارث بيئية وصحية أيضا بسبب هذه السيول.

وكان رئيس لجنة الطوارئ بالقرى المتضررة بولاية نهر النيل أكد أن المشكلة الأكبر تكمن في إمدادات الإيواء والمياه الصالحة للشرب والأدوية المنقذة للحياة، خصوصا في ظل انتشار الحشرات السامة، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».