فيضانات السودان: مصرع وإصابة 77 شخصا وانهيار 5345 منزلا و16 مرفقا

كشف المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، عن أن ضحايا فيضانات السودان بجميع الولايات خلال الفترة الأخيرة بلغت 77 حالة بواقع 52 حالة وفاة و25 إصابة.

وأشار العميد عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، إلى انهيار 5345 منزلا انهياراً كلياً في جميع أنحاء السودان، و2862 منزلا انهياراً جزئياً وانهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا بسبب فيضانات السودان.

540 فدان أراض زراعية تضررت من فيضانات السودان

وأضاف عبد الرحيم أن أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا تأثرت بفيضانات السودان منوها إلى أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتي الوقت الحالي ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأوضح أن أكثر الولايات تأثرا في مجال خسائر الأرواح بسبب فيضانات السودان هي ولاية شمال كردفان، حيث بلغ عدد الضحايا 19 وفاة اثنين منهما، جراء انهيار المنازل و17 جراء الغرق بمياه السيول.

البرلمان العربي يدعو إلى مساعدة السودان

ونوه إلى أن منطقة محليات بربر، المتمة، الدامر بولاية نهر النيل هي الأكثر تأثرا في مجال خسائر البنيان جراء السيول.

وكشفت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل أن أكثر من 2500 منزل تهدمت كليا، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئيا نحو 500 منزل.

وأعلن البرلمان العربي، تضامنه مع جمهورية السودان جراء الفيضانات والسيول التي تعرض لها، داعيا الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة وتوفير كل ما هو ضروري له من معدات أجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن استعداده لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات.

يشار إلى أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان العام الماضي،وفقا لتقديرات الأمم المتحدة