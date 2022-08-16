وزير الري يعزي السودان في ضحايا الفيضانات

تقدم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالعزاء لجمهورية السودان الشقيق في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها ولاية نهر النيل وعدد من الولايات الأخرى.

وقال الوزير، عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «ادعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين».

وزير الري يستقبل رئيس المجلس العربي للمياه

كما استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الري الجديد، اليوم، في ثالث يوم عمل له، كلا من الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، والدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى»، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والمجلس العربي للمياه فيما يخص مجال الموارد المائية.

كما استقبل اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المائية التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة السياسة المائية بالمحافظة وما يتم من إزالة للتعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومي لتأهيل وتبطنين الترع بمحافظة الغربية.

وأكد الوزير في تصريحات له اليوم، التعاون بين وزارة الري والمحافظة في كافة الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة خلال الموسم الزراعي الصيفي لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بكافة المحافظات، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة في المحافظات لتنفيذ السياسة المائية بكل محافظة.

حماية الشواطئ المصرية

في سياق آخر، عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمهندس محمد حسن غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث تم استعراض مشروعات وأنشطة الهيئة المختلفة في مجال حماية الشواطئ المصرية وذلك ضمن جهود الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.

كما عقدت اللجنة العليا لتراخيص النيل اليوم اجتماعا برئاسة المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، بحضور أعضاء اللجنة المفوضين بالرأي، وذلك لمناقشة الموضوعات وطلبات التراخيص المعروضة على اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن جانبها، اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط مع مجموعة العمل المعنية بالترتيبات الخاصة بجناح المياه، وذلك للوقوف على الترتيبات الخاصة بالجناح، الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.