تأجيل محاكمة متهم في قضية «خلية متفجرات المطرية» لـ31 أغسطس

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية متفجرات المطرية»، إلى 31 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم عدة اتهامات كانت من ضمنها اتهامه بإمداد الجماعة الإرهابية بالمواد المفرقعة والذخائر، والقذائف الصاروخية والآر بي جي، وهي تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية.

كما قام المتهم بعد إلقاء القبض عليه، بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته مرة أخرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، عدد 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وآر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.