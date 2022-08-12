اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية: عندنا كنز تحت البيت

«كنا بنحفر عشان نطلع الكنز من تحت البيت، دجال قال لنا فيه مقبرة أثرية كبيرة»، بتلك الكلمات برر المتهمون في واقعة التنقيب عن الآثار في المطرية جريمتهم أمام جهات التحقيق التي نسبت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وتحدث المتهمون عن تفاصيل الجريمة خلال جلسة التحقيق التي جرت معهم أمام النيابة مؤخراً، بقولهم: «المطرية كلها آثار قديمة ووزارة الآثار عثرت على كتير منهم قبل كده».

تفاصيل عملية التنقيب عن الآثار تحت المنزل

وشرح المتهمون فكرة التنقيب عن الآثار أمام جهات التحقيق بأنهم تعرفوا على شاب لديه خبرة في عملية البحث عن الآثار وأوهمهم أنه يعرف مكان مقبرة تحت منزل أحدهم وكان يتحدث معهم بعد أن استخدم البخور، كما أنهم استجابوا على الفور لرغبته وبدأوا في التنقيب عن الآثار من خلال استخدام أدوات الحفر العادية، وهي «فأس وكوريك وحفار يدوي، وأحبال»، وأثناء أعمال الحفر فوجئوا بقوة أمنية تقف فوق رؤسهم وألقت القبض عليهم.

إنكار المتهمين العثور على آثار وإحالتهم إلى النيابة

وأنكر المتهمون الثلاثة استخراج أية قطع أثرية من داخل الحفرة التي تمكنوا من حفرها وهي عبارة عن قطر 2 متر وعمق يصل إلى 4 أمتار، وأن قوات الأمن حضرت إليهم بشكل مفاجئ، وتحفظت على أدوات الحفر، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة المطرية وتحرر محضرًا بالواقعة قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها رسمي عن القبض على 3 متهمين من ضمنهم ربة منزل في منطقة المطرية أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار والحفر داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي، وتم استهداف المنزل والقبض عليهم أثناء عمليات الحفر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.