الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الزراعة المطرية بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بتخصص الزراعة المطرية بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية «المرحلة الثانية»، بمجموع 200 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام، وهي من المدارس المتخصصة في الزراعات الملائمة للطبيعة الصحراوية التي تتمتع بها أراضي محافظة مطروح.

شروط القبول بمدرسة الزراعة المطرية

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الثلاثاء، إن مديرية التربية والتعليم بمطروح حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بتخصص الزراعة المطرية، وهي كالتالي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 200 درجة بالشهادة الإعدادية.

4 - حضور الاختبار الإلكتروني.

5- حضور المقابلة الشخصية.

6- أن يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للزراعة المطرية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في تصريحات صحفية، أن المستندات المطلوبة للتقديم في الزراعة المطرية، مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2022 موضح به بيان درجات المواد الدراسية «أصل وصور طبق الأصل» من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

وأوضح أن تلك المستندات سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية، خلال مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من اليوم وحتى يوم الخميس بعد المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري.

مستقبل الزراعة المطرية

ولفت «شحاتة» أن الطالب الذي يتخرج من مدرسة الزراعة المطرية سيعمل في الزراعات الصحراوية في الصحراء الغربية التي تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة لزراعة محاصيل القمح والشعير وأشجار التين والزيتون واللوز وبعض الزراعات الأخرى التي تتناسب مع الطبيعة الصحراوية، مما يساهم في تنميتها.