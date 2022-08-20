منسق وحدة زراعة الكبد: الدولة عالجت 3 ملايين مواطن من فيروس سي

قال الدكتور أحمد سمير فودة، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير ومنسق وحدة زراعة الكبد، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى كانت إحدى المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2018.

فودة: مكنش حد يصدق أن الدولة هتعالج المرضي بالأقراص

وأضاف «فودة»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أن فيروس سي كان أحد أبرز الأمراض التي يعاني منها المجتمع المصري، ووصلنا حاليا إلى تحجيم نسبة الإصابة بالفيروس إلى ما قارب على الـ92%، موضحًا: «مكنش حد يصدق إن الدولة هتعالج المرضي بالأقراص، وده كان حلم كبير بالنسبة لينا».

فودة: علاج 3 ملايين مريض من فيروس سي

وأوضح أخصائي الجهاز الهضمي، أنه مع مرور السنوات وصولًا لعام 2019 أعلنت وزارة الصحة مسح 70 مليون مواطن، بخلاف اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر، وجرى علاج ما يقارب الـ3 ملايين مصاب بالعلاجات الجديدة المضادة للفيروس.

وأكد أن الدولة تهتم وبشدة بصحة المرأة والطفل عبر المبادرات المختلفة، وأيضا مبادرة الاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض الغير سارية كأمراض الضغط والسكر ومبادرة نور حياة، «كل تلك المبادرات بتوليها القيادة السياسية اهتمام كبير بالتعاون مع وزارة الصحة».

وتابع: «القضاء على قوائم الانتظار تم بعلاج حالات كبيرة وكثيرة، والمبادرة تم إطلاقها في عام 2018 وضمت 9 تخصصات طبية مختلفة، والدولة اشتغلت بكثافة وتم عمل أكثر من 450 ألف عملية جراحية، وده رقم هائل لعلاج في وقت قصير».