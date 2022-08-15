وزير الصحة: ما يجري بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي يدعو للتفاؤل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ما يجري الآن في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل يدعو للتفاؤل بشأن مستقبل الصحة في مصر، مضيفا أن التأمين الصحي الشامل الجديد كان حلما، وتحقق.

متابعة القيادة السياسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأكد وزير الصحة، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في ديوان عام وزارة الصحة المحافظات، وجود تنسيق بين جميع الهيئات سواء هيئة الرعاية الصحية أو هيئة الرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن المحافظات الـ6 التي طبقت فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، يبحثون التحديات التي واجهت تطبيق المنظومة.

التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لمنظومة صحية جيدة في مصر

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن متابعة القيادة السياسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عنصر النجاح الأول فيها، مشيرا إلى تطبيقه في 52 مستشفى و310 مراكز ووحدات صحية.

وأكد: «هناك تجهيزات كبيرة بالمستشفيات لتطبيق التأمين الصحى الشامل فيها، والتأمين الصحي الشامل الجديد هو الأمل الكبير لمنظومة صحية جيدة في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يعم هذا المشروع على مستوى محافظات الجمهورية في السنوات القليلة المقبلة».