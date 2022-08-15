وزير الصحة: مبادرات الرئيس ساهمت في خفض الوفيات خلال جائحة كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، انتهاء قانون الاعتداء على الأطباء من قبل وزارة الصحة والسكان، وينتظر عرضه على لجنة الصحة بالبرلمان في الجلسة العامة.

التعاون مع النقابات والهيئات المختلفة

وتابع وزير الصحة والسكان، بأن الوزارة تنظر لقضية تكليف الأطباء في عين الاعتبار: «إحنا عندنا نقص في تخصصات طبية وزيادة في تخصصات أخرى، وهناك نقص في أعداد الأطباء بمحافظات، وزيادة في محافظات أخرى كل هذه الأمور هناك حلول يتم النظر عليها والتعاون مع النقابات والهيئات المختلفة».

تقليل معدلات الوفيات بين المواطنين

وأكد وزير الصحة والسكان، في تصريحات له خلال جلسة صحفية انعقدت منذ قليل، أن لديهم أكثر من 12 مبادرة رئاسية ساهمت في تقليل معدلات الوفيات بين المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.

تأسيس استراتيجية للتعاون بين المنشآت الطبية في التعليم العالي والصحة

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ الـ10 أشهر الماضية كانت فرصة لتفعيل وتأسيس استراتيجية للتعاون بين المنشآت الطبية في التعليم العالي والصحة، فالمريض لا يعنيه نوع المستشفى ولكن ينظر للخدمة المقدمة له.